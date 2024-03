L'azienda che assume 5mila persone: come presentarsi al colloquio

Emirates assume 5mila persone. La compagnia aerea, con sede a Dubai, ha organizzato una serie di recruiting days in 460 città del mondo. Tra queste anche a Milano. Il team di Emirates sarà all’Unahotels Galles Milano di piazza Lima 2 il 9 marzo a partire dalle 9 del mattino. La società è alla ricerca di nuovi membri dell’equipaggio in cabina.

Occhi puntati su chi si affaccia al mondo del lavoro per la prima volta o per chi ha poca esperienza. Emirates assumerà neolaureati che hanno già svolto uno stage o un lavoro part-time. Per la compagnia emiratina sarà sufficiente un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti. Ai candidati verrà fatta una richiesta imprescindibile: la voglia di intraprendere una carriera in giro per il mondo.

Come partecipare? Ai candidati è richiesto l’invio del proprio curriculum in inglese con allegata una fotografia recente tramite l’apposito form online. Poi, presentarsi il 9 marzo: il processo di selezione potrebbe richiedere tutto il giorno. I requisiti necessari all’ammissione alla fase di selezione sono: inglese parlato e scritto fluente, altezza di almeno 160 cm, essere autorizzati ad avere un visto di lavoro negli Emirati arabi. Inoltre, non sono ammessi tatuaggi visibili con l’uniforme. Al link apposito vengono dati i suggerimenti su come presentarsi al colloquio. Alle donne è suggerito legare i capelli ed essere truccate in viso. Per l’abbigliamento sono richiesti i tacchi e un completo possibilmente con gonna. Ai candidati uomini è richiesta un’acconciatura curata, senza barba. Addosso un abito composto da giacca a cravatta e scarpe formali.

Una volta selezionati, i nuovi membri della crew Emirates dovranno seguire un corso di formazione di due mesi per imparare tutto su ospitalità, sicurezza e servizi.