aperitivo nella storia - calendario 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un modo magico per viaggiare nel tempo, scoprendo la storia, ammirando le bellezze del territorio e concludendo l'avventura con un aperitivo navigando sul fiume. L'iniziativa è una novità, esclusiva di Trezzo sull'Adda dove è possibile visitare in versione smart la Centrale ENEL Alessandro Taccani ,nelle sue sale di produzione e museali ; o il Castello Visconteo, dalla cima della torre all misteriosa sala del sarcofago del gigante Longobardo. La visita è pensata per essere curiosa, breve ed è gestita dalle guide della Pro Loco e poi un qualcosa di davvero magico... Il gruppo viene condotto dalle guide al fiume, con una breve camminata di 5 minuti. Ad attendere i turisti ci sarà una barca , che grazie ai recenti lavori permette la visuale a 360° del fiume , delle sue meraviglie e degli animali, inoltre l'ambiente all'occorrenza è completamente impermeabile e riscaldato. Gli organizzatori, grazie a un particolare accordo regalano così un'esperienza unica ai turisti, che vogliono distaccarsi per qualche ora dal griugiume della città e dalla routine: un viaggio nel tempo, un 'avventura rilassante a contatto con la natura e personale super disponibile. Prossime date ore 10:00 e 17:00 - 17 ,24 marzo - 1 7 ,14 ,25 ,27 aprile - 1,5,12,26 maggio - 2,8,29 giugno Il ritrovo per i soli iscritti e prenotati è al Castello di Trezzo, nella sede Pro Loco Trezzo. (infopoint/biglietteria). Per l'iniziativa, vista la tanta richiesta è necessaria la prenotazione e visualizzare i dettagli dell'evento sul sito ufficiale della prologo di Trezzo, il link è allegato in questa pagina. L'iniziativa ha un costo di 20/25€ per gli adulti, ma ci sono importanti agevolazioni per ridotti e gratuità. La durata è di 2 ore ed è necessario prenotare con un buon anticipo nelle pagine dedicate del sito della Pro Loco di Trezzo (sessione eventi : aperitivo elettrizzante o aperitivo nella storia) Divieto di accesso a cani o animali. Per maggiori informazioni 3459132210