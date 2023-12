Archimama? mai più senza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un percorso condiviso che dura da oltre sedici anni, lega i due Founder Maria e Mauro che, si avvalgono della collaborazione di una rete di tecnici esperti in ambiti disciplinari diversi (ma complementari) e, da Architetti che hanno fatto della loro passione per la progettazione e per il vivere al meglio l'ambiente e lo spazio, il proprio lavoro. Un luogo speciale, un laboratorio creativo formato da professionisti provenienti da vari Paesi del mondo, che portano con sé diverse culture ed esperienze di vita, un elemento che arricchisce l'esperienza della progettazione e aumenta la soddisfazione finale del committente. Ecco cos'è ARCHIMAMA: un gruppo di professionisti dinamici, affiatati ed estremamente preparati che ha come obiettivo la soddisfazione del cliente, raggiunta attraverso soluzioni progettuali all'avanguardia attente all'ambiente e al benessere della persona che utilizza o vive lo spazio progettato. La Mission Aziendale si fonda sull'attenzione alla eco-sostenibilità dalla scala urbana al più piccolo dettaglio di un recupero edilizio o restyling dell’arredo di appartamenti, con la volontà di rispettare l'ambiente, evitare lo spreco di risorse ed energia, pensare e realizzare spazi di grande qualità capaci di migliorare l'esperienza dell'abitare del singolo o di una comunità. ARCHIMAMA emerge nel contesto attuale - minacciato dal cambiamento climatico, dalla scarsità di risorse energetiche, segnato dall'omologazione sociale, dalle limitate possibilità di spesa - grazie all'abilità dei Founder e dei Collaboratori di comprendere e interpretare al meglio, le necessità dei clienti; tutto attraverso strategie e progetti personalizzati realizzati ad hoc, capaci di soddisfare le esigenze più diverse. La Società, infatti, progetta edifici commerciali e industriali, disegna e ristruttura edifici residenziali, insieme ad interni di dimore storiche di prestigio, sia in Italia, sia all'estero. Si occupa in particolar modo di pianificazione urbanistica attuativa, direzione lavori, servizi di consulenza, progettazione e pianificazione territoriale ed urbanistica alle diverse scale; valutazione ambientale e paesaggistica (valutazione strategica, di impatto, di incidenza, valutazioni paesaggistiche), progettazione di opere stradali e opere pubbliche. ARCHIMAMA gestisce il proprio business attraverso una metodologia di lavoro consolidata negli anni e grazie a software BIM-oriented, avvalendosi di strumentazioni e software all'avanguardia altamente tecnologici; rilievi di edifici esistenti o in cantiere con laser scanner ad alta definizione, che portano alla restituzione di modelli in 3D perfetti. Lo Studio di Architettura e Ingegneria, spazia quindi dalla progettazione di grandi opere a livello urbanistico, a progetti di particolari all'interno di piccole unità abitative. Per informazioni, richieste e consulenze: info@archimama.com Ritratto: Arch. Maria Boccalini e Arch. Mauro Maurizio Sciarra, Founder di ARCHIMAMA Srl ph. Selin Alemdar