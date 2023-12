Arriva sbrat! una jam session di illustrazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per una domenica al mese, l’atmosfera de bar si unisce all’attività del disegno spontaneo. Durante tutta la serata la selezione musicale in vinile di n.u.b.i.v.a.g.o e installazioni sperimentali proposte dal collettivo. “Solchi è un luogo. Un nuovo bar. Un posto bello. Nato per trovarsi. O ritrovarsi. In tanti posti non ci sentivamo a casa, allora abbiamo deciso di crearne uno”. Recita così il manifesto di Solchi – drink d’ascolto, cocktail bar nato ad Aprile 2023 nel quartiere Isola a Milano, proprio di fronte allo storico Frida. L’idea è quella di un posto dove ascolti musica rigorosamente in vinile (trovi dentro sempre pronti due vecchi Tecnhics, un mixer e un impianto che valorizzi le giuste frequenze). In settimana ci trovi Vinyl Il locale poi ha l’ambizione di essere luogo di incontro e di scambio. Ospita infatti mostre, mercatini, jam session di illustrazione, release di nuovi album e altro ancora. Il tutto affiancato da ottimi cocktail della casa con una drink list che si rinnova durante l’anno. Scoprire per cedere.