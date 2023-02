Arteria exhibits

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ARTERiA ‘L’oro della Terra’ Dal 23 al 25 febbraio a Palazzo Visconti – Milano a cura di Silvia Ranzi e Leopoldo Vendramin Dieci artisti. Dieci NFT. Billelis, Annibale Siconolfi, Federico Garibaldi, Andrea Crespi, Alessandro D’Aquila, Waro Iena Cruz, Mr. Wany, Mendacia, CryptoMadonne MILANO – Dal 23 al 25 febbraio a Palazzo Visconti a Milano. ‘L’oro della Terra’ è il tema di questa prima edizione di ARTERiA, il progetto presentato nel giugno del 2022 da Craft Sharks ed Emerging Talents Milan. ARTERiA come Arte, Era e Internet. Come quel vaso sanguifero che permette al nostro corpo di ricevere il sangue fino alla “zone periferiche”. Come, in senso figurato, quell’importante via di traffico e di comunicazione che consente di raggiungere le nostre mete. ARTERiA come il canale attraverso il quale artisti del mondo reale si affacciano al nuovo mondo e artisti del nuovo mondo si fanno conoscere nel mondo reale. Un flusso creativo possibile grazie agli NFT (Non Fungible Token). La curatela di ARTERiA è frutto di un periodo di incubazione e di confronto tra Silvia Ranzi, ideatrice del format, e Leopoldo Vendramin di Cryptoartitalia che diventa così partner ufficiale per questa prima edizione. Determinante è stato il suo coinvolgimento non solo nella selezione degli artisti ma anche nella programmazione della giornata dedicata agli incontri tra pubblico e addetti ai lavori. Palazzo Visconti, location d’eccezione, ospiterà questo evento istituzionale durante la settimana della moda grazie ad Emerging Talents Milan di Tariel Bisharyan che, come ogni stagione, proporrà un ricco calendario di eventi in questa meravigliosa cornice. www.arteriaexhibits.com press@arteriaexhibits.com Dal 23 al 25 febbraio Palazzo Visconti (Via Cino del Duca 8 – Milano) «La prima edizione di ARTERiA – precisano Silvia Ranzi e Leopoldo Vendramin, curatori di ARTERiA– sarà dedicata ad otto nomi noti nel mondo della crypto arte, e a due nomi conosciuti nel mondo dell’arte fenomenica che coglieranno l’occasione per mintare il loro primo NFT e avanzare il loro primo passo verso questa nuova era.» A partecipare alla prima edizione di ARTERiA saranno: Federico Garibaldi, Andrea Crespi, Alessandro D’Aquila, Waro, Mendacia, CryptoMadonne. Minteranno il loro primo NFT Iena Cruz e Mr. Wany. IL PROGRAMMA GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 17.00 – 19.00 Preview 19.00 – 21.00 Talk Show and Meet The Artists – ingresso limitato VENERDI’ 24 FEBBRAIO 14.00 – 19.00 mostra ingresso libero SABATO 25 FEBBRAIO 14.00 – 19.00 mostra ingresso libero Sito: www.arteriaexhibits.com www.arteriaexhibits.com press@arteriaexhibits.com EMERGING TALENTS MILAN è l’innovativa piattaforma di moda internazionale di Milano dedicata ai fashion designer di talento. L’obiettivo è quello di dar loro visibilità, anche in connessione con grandi marchi della moda. Dal 2016 il progetto ha già ospitato a Milano oltre 100 marchi provenienti da più di 40 Paesi. CRAFT SHARKS è il collettivo di meta creators che dal 2022 si occupa di supportare privati ed aziende nella realizzazione di NFT, community conversation e virtual locations. Da sempre attenti all’evoluzione del mondo dell’arte, si occupano inoltre di promuovere artisti digitali e non, sia nel Metaverso sia nel mondo reale, collaborando con le realtà più competenti dell’industria. CRYPTOARTITALIA è la prima società italiana specializzata nella creazione e realizzazione di progetti artistici in NFT. Rappresenta la prima community italiana a supporto di artisti e aziende capaci di “leggere” e “prevedere” i reali sviluppi del futuro prossimo. Con le Divisioni “Arte” e “Lab” riescono ad ideare e sviluppare progetti artistici e di comunicazione attraverso il coinvolgimento di accademie d’arte, gallerie, creativi, designer, collezionisti e programmatori.