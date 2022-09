Manca poco per l'apertura della linea M4

Il primo tratto della metropolitana M4 aprirà a fine ottobre. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giusepe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'apertura dell'evento Fuoricinema nel pomeriggio di sabato 10 settembre.

"Non c'è una data precisa - ha puntualizzato il sindaco -. I lavori sono ultimati, c'è una commissione che fa riferimento al ministero di Enrico Giovannini che deve fare delle verifiche tecniche per autorizzare l'apertura. Quindi noi oggi siamo pronti in attesa della conclusione delle loro verifiche. Appena concludono le verifiche apriamo".

Il primo tratto della linea blu sarà composto da 6 stazioni: la tratta tra l'aeroporto di Linate e Dateo. Una prima parte della M4, comunque, avrebbe potuto essere già operativa da oltre un anno. A luglio 2021, infatti, era arrivato il via libera per aprire la linea tra l'aeroporto di Linate e la stazione di Forlanini. La M4, tuttavia è rimasta chiusa ai passeggeri perché se fosse stata aperta sarebbe rimasta deserta e, dunque, puntualizzano da Palazzo Marino, i costi di esercizio sarebbero stati enormemente superiori rispetto ai ricavi. In pratica se fosse stata operativa - data l'assenza di viaggiatori in arrivo/partenza da Linate - avrebbe aperto una voragine nelle finanze di palazzo Marino già provati da covid e un periodo di caro bollette.