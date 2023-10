La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato sui social le foto della loro nuova super casa a Milano. Nel corso di questo lungo progetto di costruzione e definizione dei dettagli l'influencer e il rapper hanno spesso condiviso le immagini degli 'aggiornamenti' sullo stato di realizzazione del loro super attico in uno dei palazzi di nuova costruzione di CityLife a Milano, nel complesso Residenze Libeskind 2, realizzato dall’architetto di fama mondiale Daniel Libeskind.

Chiara ha pubblicato nuovi scatti della loro casa e al sopralluogo erano presenti Fedez e i loro bimbi, Leone e Vittoria. Nelle foto si vedono nuovi dettagli degli interni tra cui il salotto con il caminetto, altri dettagli dei bagni e soprattutto la cucina. Questo spazio, da sempre luogo di condivisione, ha il parquet ed è molto luminoso: infatti ha il suo terrazzino al quale si accede da una grande porta finestre a tre ante.

La scelta, come per altre decorazioni della casa, è ricaduta sul marmo, delle tonalità grigie e bianche, che ricopre il piano e parte della parete incastonati all'interno dei pensili, bianchi con rifiniture argentate. L'isola invece è completamente rivestita dello stesso marmo. Dallo scatto possiamo capire che non sarà grandissima, ma potrebbe mancare una parte dell'allestimento, ma sicuramente sarà super accessoriata.