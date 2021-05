Vinti 200mila euro a Milano

Un fortunato giocatore di Milano ha vinto ben 200mila euro dopo aver segnato un 8 al 10eLotto. Nella stessa giornata sempre allo stesso gioco si sono registrate altre 7 vincite da 100mila euro in altre province.

A segnare le vittorie un'estrazione frequente in cui sono stati estratti quasi tutti i numeri dall'80 all'89. Milano è la città che ha più da festeggiare, con l'8 fruttato ben 200mila euro. Ma la stessa serie ha distribuito vincite da 100mila euro a Cherasco (Cuneo), L'Aquila, Corridonia (Macerata), Torchiara (Salerno), Piacenza, Erbusco (Brescia) e Civitanove Marche (Macerata). Inoltre, con delle combinazioni differenti sono state centrate altre due vincite da 100mila euro a Trieste e a Roncoferrato (Mantova). Complessivamente il concorso di giovedì ha dispensato premi per oltre 36,6 milioni di euro (di cui 31 con il 10eLotto e circa 4,6 milioni con la versione tradizionale del gioco).

Le vittorie purtroppo - è sempre bene ricordarlo - sono solo per una minoranza di giocatori baciati dalla dea bendata. E per pochissimi, veramente molto rari, fortunati, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che purtroppo non arriverà mai.