Il Comune raccoglie proposte dei giovani: "Se non c'è lo facciamo"

Idee nuove proposte dai giovani da mettere in atto. Prende il via il programma "100 IDEE. Se non c'è lo facciamo", realizzato dal Comune di Milano insieme a Impresa sociale Con i Bambini. L'obiettivo è sostenere e accompagnare alla realizzazione cento iniziative che vedano protagonisti i giovani di Milano, in qualità sia di promotori sia di destinatari delle progettualità.

"100 IDEE" si rivolge, infatti, a gruppi anche informali di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, residenti o attivi a Milano, che abbiano un’idea da realizzare, stimolando in loro spirito di iniziativa e autonomia. Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti caratterizzati da povertà educativa. Per partecipare, è necessario compilare il modulo online, sul sito www.100idee.org, alla voce "Call Idee". Si potranno presentare proposte fino al 23 giugno.

I gruppi selezionati potranno prendere parte a percorsi di affiancamento con mentor e percorsi di formazione e trasformare, così, la loro idea in realtà. Inoltre, avranno a disposizione un contributo economico e spazi dove realizzare il loro progetto. Per questo motivo, insieme alla "Call Idee" sono attualmente online anche la "Call Mentor", volta a creare un elenco di soggetti e organizzazioni disponibili ad affiancare i gruppi nella realizzazione delle idee, e la "Call Spazi", per individuare i luoghi chiave della città disponibili a ospitare le attività.

Cofinanziato al 50% dal Comune (fondi ex-lege 285/97) e da "Con i Bambini" per complessivi 840mila euro, il programma "100 IDEE" è realizzato in co-progettazione con Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI - capofila), Codici Ricerca e Intervento, Associazione culturale cheFare, Comunità del Giambellino, Comunità Nuova, Fondazione Aquilone, Magma Impresa Sociale.mbellino, Comunità Nuova, Fondazione Aquilone, Magma Impresa Sociale.