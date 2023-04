Vinti 100mila euro al 10eLotto, la fortuna premia la Lombardia

La Lombardia è stata baciata dalla fortuna. In particolare a Varese una persona ha vinto 100mila euro grazie a un '9' centrato al 10eLotto. A Roma invece un altro giocatore ha portato a casa 25mila euro grazie a un '5'.

Ancora più fortuna la Campania. Il Lotto regala una doppia super vincita a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore, grazie a due giocate con i numeri 9-28-38-85 e 9-28-78-85, è riuscito a centrare due terni sulla ruota Nazionale da 118.750 euro ciascuno, per un totale di 237.500 euro, come riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

La Campania è comunque stata la grande protagonista dell'ultima estrazione a Napoli sono stati centrati due terni identici, con i numeri 43-47-89, sulla ruota del capoluogo campano che hanno regalato vincite, rispettivamente, per un valore di 47.500 euro e 23.750 euro. I 13.500 euro vinti a Pozzuoli (Napoli) si piazzano al quinto posto della Top Ten del concorso di ieri sera. Infine, i 9mila euro vinti a Cercola (Napoli) chiudono la serie di grandi vincite realizzate giovedì al Lotto in Campania.