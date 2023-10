Dalla regione 150mila euro per l'addestramento dei cani guida

Un contributo da 150mila euro da devolvere alle associazioni che si occupano di addestrare e dare in adozione gratuitamente i cani guida per persone non vedenti. La proposta è partita dall’assessora alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, e il collega al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Al contributo si potrà accedere tramite avviso pubblico, le associazioni dovranno indicare quanti cani hanno addestrato e assegnato. Oltre ai 150mila euro, la regione ha deciso di alzare il tetto massimo del contributo ordinario da 12.500 a 14mila euro per ogni cane.

“La formazione di un cane guida comporta un rilevante impegno sia in termini di competenze che di costi derivanti dall’allevamento e cura. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita degli ipo e dei non vedenti”, ha commentato Elena Lucchini.