Da Milano parte volo con 21 tonnellate di cibo per i profughi ucraini

È partito alle 9 del mattino del 5 aprile da Milano Malpensa il volo diretto a Bucarest-Otopeni e con a bordo 21 tonnellate di cibo raccolti dai dipendenti di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, per i profughi ucraini in Romania.

Il carico del cargo, di Dhl Express, dallo scalo rumeno verrà trasferito a bordo di 3 camion, sotto il coordinamento dei volontari di Sea e di Banca pentru Alimente Bucure?ti di Bucarest, per essere consegnato alle strutture di accoglienza Asociatia Mladita, Asociatia Inimi nobile e Asociatia Casa Shalom che accolgono circa 240 rifugiati in fuga dalla guerra.

“Con Dhl e Banco Alimentare - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea - abbiamo lavorato in sinergia e siamo riusciti ad organizzare per oggi questo volo speciale che consegnerà beni alimentari destinati ai campi di prima accoglienza in Romania che accolgono i profughi che arrivano dai territori in guerra. Un piccolo aiuto rispetto alle difficoltà che oggi il popolo ucraino è costretto ad affrontare”

“Con un nostro volo speciale - ha dichiarato Nazzarena Franco, Ceo Dhl Express Italy - siamo al fianco di Sea e Banco Alimentare in questa iniziativa umanitaria che parte oggi da Malpensa per portare un sostegno alle famiglie ucraine rifugiate in Romania. Grazie ad uno sforzo comune e alla volontà di tutte le persone coinvolte siamo in grado di raggiungere un risultato sorprendente in tempi rapidi”.

“Ringraziamo Sea e Dhl Express per questa iniziativa a favore della European Food Banks Federation che andrà a sostenere Banca pentru Alimente Bucure?ti. - ha dichiarato Jacques Vandenschrik, Presidente European Food Banks Federation (Feba) - Questo cibo sarà fondamentale per i profughi

ucraini accolti a Bucarest e rappresenta un concreto segno di solidarietà che supera i confini e dona speranza”.