I 23 mln per le famiglie lombarde che non riescono a pagare l'affitto

23 milioni di euro per le famiglie lombarde in difficoltà economica. È quanto ha stanziato Regione Lombardia a beneficio degli inquilini delle case popolari. Con la stessa delibera, presentata dall'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli sostiene, tra l'altro, i costi della locazione sociale.

Saranno Comuni e Aler a distribuire le risorse ai nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono al servizio abitativo pubblico e quelli già assegnatari che si trovano in condizioni di comprovate difficoltà economiche.

"Dopo aver attivato i contributi per gli inquilini in difficoltà per il mercato privato, il nostro obiettivo è quello di raggiungere più di 20mila famiglie - ha commentato l'assessore -. Una misura di cui, mai come in questo momento, c'è un grande bisogno. Un contributo di solidarietà doveroso soprattutto per chi è diventato indigente a causa della pandemia e non riesce a sostenere neanche le spese di locazione degli alloggi popolari".

Per entrambe le tipologie il contributo regionale ha carattere temporaneo con l'obiettivo di sostenere il recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare. I fondi vengono distributi ai nuclei già assegnatari di un servizio abitativo, in condizioni di difficoltà economica, per un periodo di 12 mesi e a tutti i nuclei familiari, in condizioni di indigenza al momento dell'assegnazione del servizio abitativo, a seguito della stipula del contratto di locazione per un periodo di 36 mesi.

Comuni e Aler avranno inoltre il compito di emanare un avviso che definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Gli enti dovranno poi trasmettere le informazioni e i dati relativi alla rendicontazione entro il 30 aprile 2022.