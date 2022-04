25 Aprile di contestazioni. La consigliera ucraina: "Mia città distrutta, chiediamo aiuto"

Momenti di tensione, lunedì 25 Aprile, per il corteo della Liberazione a Milano. Un'edizione, quella di quest'anno, che arriva dopo gli stop dovuti alla pandemia. E nel pieno della cruenta invasione russa all'Ucraina. L'Associazione nazionale dei partigiani, nelle scorse settimane, non aveva condannato con fermezza l'invasione russa, e questo aveva suscitato non poche polemiche. Secondo il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati erano presenti 70mila persone in corteo, da porta Venezia al Duomo.

L'inizio non è stato dei più facili. Alcuni antagonisti "rossi" hanno avuto attimi di frizione con supporter della Nato che avevano bandiere ucraine e dell'Europa. Spintoni, insulti e cori da entrambi i gruppi (video), con la polizia che è dovuta intervenire per riportare la situazione alla calma. Sono stati anche contestati il segretario del Pd Enrico Letta e la Brigata ebraica. Durante i discorsi in Duomo, ha preso parola anche una politica ucraina. "Sono qui partigiana con le mie armi, il mio discorso", ha detto Irina Yarmolenko, consigliera comunale di Bucha, dal palco. Dal 24 febbraio "non c'è più pace per nessuno in Europa". "La mia città e Irpin sono state distrutte per il 76% e chiediamo aiuto" ha spiegato aggiungendo di star facendo una "guerra di informazione". "Tutti siamo per la pace - ha detto -. Stare con me per l'Ucraina e con l'Ucraina". Al sindaco di Milano e ai sindaci dell'hinterland invierà una lettera per chiedere aiuti nella ricostruzione. "Noi facciamo forme diverse di resistenza, insegnanti e medici lavorando fra le bombe" nei bunker, sindaci aiutando, industriali e agricoltori "aiutando l'economia nonostante i missili. Le forze ucraine hanno bisogno di strumenti di protezione dei loro confini". "Tutti siamo per la pace - ha concluso -. Stare con me per l'Ucraina e con l'Ucraina".

Letta e Sala: "Giusto mandare armi all'Ucraina"

"Questa è casa nostra. La costituzione, l'antifascismo sono casa nostra": è quanto ha detto Letta rispondendo a una domanda sulle critiche al partito ricevute da altri manifestanti con uno sparuto numero che ha chiesto di far uscire il Pd dal corteo ("partito guerrafondaio, niente tagli a scuola e sanità per far posto alle armi"). "Qui a Milano c'è tanta Italia e noi vorremmo che ci fosse tutta l'Italia. Purtroppo ne manca una parte... La destra si rifiuta di essere in piazza per quello che è un valore fondante della nostra Costituzione", ha proseguito Letta. Che poi ha anche parlato dell'invio di armi: "Cosa dovremmo dire agli ucraini: sono fatti vostri? Noi siamo fortemente convinti delle scelte che abbiamo fatto, facciamo nostre le parole del presidente Mattarella, che oggi ha detto che c'è un popolo (quello ucraino) che una mattina si è svegliato e ha trovato l'invasore, e ha deciso di resistere", ha concluso Letta. Sulla stessa linea il sindaco di Milano Beppe Sala che è d'accordo nell'inviare armi: "La Liberazione non è stata fatta con le parole, ma combattendo. E’ una posizione suscettibile di critiche, ma non è il momento dell’ambiguità".

L'Anpi: "inopportune" la bandiere Nato

L'Anpi si è dissociato dalle contestazioni: "È un grave errore perché queste cose il 25 aprile non servono mai. Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna evitare che su singoli fatti si perda la bussola di una posizione unitaria". Così il presidente di Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo. "Perché non può essere che comune l'obiettivo della pace in una situazione così grave come quella dell'Ucraina e dell'Europa", ha concluso Pagliarulo. Tuttavia, Pagliarulo ha ribadito che la presenza di bandiere Usa e della Nato sia stata "inopportuna". "Ogni Resistenza è diversa. Non replichiamo a chi ci critica con le offese. Sì al tavolo di trattative per far cessare la guerra Russia-Ucraina", ha detto il numero 1 dell'associazione dei partigiani.

E' un'edizione, infatti, che avviene dopo le polemiche che hanno accompagnato le dichiarazioni dell'Anpi sulla resistenza ucraina. Dal palco della manifestazione sono intervenute due donne ucraine, Tetyana Bandelyuk, da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha, una delle città dove sono stati massacrati i civili.

"Il 25 aprile non è qualcosa su cui ci si può dividere perché è alla base della nostra democrazia", ha detto il sindaco Beppe Sala. "Una divisione precisa è se mai tra chi è profondamente antifascista e chi non lo è. Io spero che dalle polemiche venga risparmiato il 25 aprile", ha aggiunto. E in merito alle parole di chiarimento sul conflitto ucraino arrivate dal presidente di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che oggi sarà al corteo di Milano Sala ha aggiunto di essere "felice che l'abbia fatto. L'Anpi è un'istituzione che non si può discutere per tutto quello che ha dato al nostro Paese. Per cui ci volevano questi chiarimenti e bene che anche lui oggi sia qui con noi".

In mattinata, scritte contro la Nato sono comparse in un corteo a Crescenzago e una scritta che contestava Draghi, il Pd e la Nato è in corso di rimozione alla metro Porta Venezia. Era stata anticipata la presenza di bandiere della Nato. L'associazione per l'iniziativa radicale Myriam Cazzavillan e Milano Vapore, si legge in un comunicato, "saranno presenti domani al corteo del 25 aprile con la bandiera della Nato, dopo averla esibita alle 9 al cimitero angloamericano in occasione della cerimonia ufficiale per ricordare i soldati del Commonwealth che hanno perso la vita per liberare l'Italia dal nazifascismo".