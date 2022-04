25 Aprile, parlano dal palco 2 donne ucraine

Una Liberazione "speciale", anche dopo le polemiche che hanno accompagnato le dichiarazioni dell'Anpi sulla resistenza ucraina. La città di Milano, Medaglia d'oro per la Resistenza, torna a celebrare l'anniversario della Festa della Liberazione con il consueto corteo nazionale che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia. Dal palco della manifestazione oltre ai rappresentanti delle istituzioni, interverranno anche due donne ucraine, Tetyana Bandelyuk, da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha, una delle città dove sono stati massacrati i civili.

Ci saranno anche le bandiere della Nato. L'associazione per l'iniziativa radicale Myriam Cazzavillan e Milano Vapore, si legge in un comunicato, "saranno presenti domani al corteo del 25 aprile con la bandiera della Nato, dopo averla esibita alle 9 al cimitero angloamericano in occasione della cerimonia ufficiale per ricordare i soldati del Commonwealth che hanno perso la vita per liberare l'Italia dal nazifascismo".

Il corteo del 77esimo anniversario della Liberazione partirà alle 14:30 da porta Venezia per concludersi, come da tradizione, in piazza del Duomo dove si terranno i discorsi ufficiali. A dividere e a provocare tensioni è la guerra in Ucraina, in particolare dopo le polemiche scatenate dalla parole del presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che sarà a Milano, sulle responsabilità dei russi nella strage di civili a Bucha e sull'opportunità di armare gli ucraini contro la Russia. A sfilare per le vie del centro città ci sarà l'Anpi, con i suoi rappresenti nazionali e locali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i sindacati con il segretario della Cgil Maurizio Landini, la Brigata Ebraica, che in polemica con l'Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato, l'Aned, i partiti politici come il Pd, a rischio contestazioni per il suo appoggio all'invio di armi, il Movimento 5 Stelle e Articolo Uno, con il suo segretario appena riconfermato Roberto Speranza.

In piazza ci saranno poi i centri sociali e le realtà antagoniste riunite nel gruppo 'Milano contro la guerra', che hanno proposto di sfilare con le bandiere della pace e le bandiere bianche. Dal palco della manifestazione oltre alle due donne ucraine, parleranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente di Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo, il presidente di Aned Dario Venegoni, il segretario della Cgil Maurizio Landini.