Cortei, manifestazioni e mezzi deviati: tutto quello che c'è da sapere sul 25 aprile

Binari separati su cui correranno diverse iniziative e manifestazioni che interesseranno Milano il 25 aprile. In occasione della festa della Liberazione, il Comune di Milano ha organizzato una serie di appuntamenti all’interno del palinsesto ‘Milano è Memoria’. La giornata si aprirà con la deposizione delle corone d’alloro in onore e in memoria di chi è morto durante la guerra di resistenza partigiana, i combattenti delle brigate e i civili uccisi dalle rappresaglie nazifasciste, da piazzale Loreto ad altri luoghi.

In calendario, alle ore 9, la prima deposizione avverrà in piazza Tricolore presso il monumento alla guardia di finanza. Segue, alle 9.15, palazzo Isimbardi e la lapide dedicata ai Caduti. Alle 9.30 terza tappa a palazzo Marino davanti alla lapide della Medaglia d’Oro al valor militare alla città. Ore 10, Loggia dei Mercanti, presso le lapidi in ricordo dei Caduti per la Libertà. A seguire, alle 10.30, in largo Caduti Milanesi per la Patria si poserà la corona presso il Sacrario dei Caduti di tutte le guerre. L’ultima deposizione sarà in piazzale Loreto alle 11 davanti al Monumento in ricordo dei partigiani martiri dell’eccidio.

Dopo la posa delle corone, alle 14, avrà inizio il tradizionale corteo in partenza da corso Venezia, angolo via Palestro. Arrivo previsto in piazza Duomo alle 15.30 dove inizieranno gli interventi. La giornata istituzionale si chiuderà alle 20 con il concerto ‘Resistenza e Liberazione: la musica popolare scrive, conserva e rinnova la Memoria’ nella Sala Verdi del Conservatorio. L’ingresso è libero, previa registrazione.

La manifestazione palestinese

Molto dibattuta nelle ultime settimane è la questione del corteo pro Palestina, che si svolgerà nella stessa giornata, ma che si è trasformato in sola manifestazione. I Giovani Palestinesi d’Italia e altre sigle hanno deciso di ritrovarsi direttamente in piazza Duomo alle 13.30. Così le due manifestazioni non dovrebbero incontrarsi.

“La scelta di rimettere la resistenza al centro dell’anniversario della Liberazione trova le sue legittime motivazioni nella ripresa dell’emancipazione dei popoli e degli oppressi come principio che lega indissolubilmente le odierne lotte partigiane che stanno affrontando la miserie e le morti prodotte dal colonialismo, all’azione che ha combattuto l’occupazione in Italia”, scrivono i Giovani Palestinesi in una nota.

Le modifiche ai mezzi Atm

Durante la giornata di giovedì 25 aprile tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione.

La metro M1 dalle 14 salta la fermata di San Babila, dalle 14:30 salta anche Duomo. La metro M3 dalle 14:30 salta la fermata di Duomo. La metro M4 dalle 14 fa capolinea a Tricolore. In alternativa, consiglia Atm, è possibile usare le stazioni vicine. Se si viaggia sulla M4, cambiare a Dateo con le linee S per raggiungere le altre linee metropolitane.

Nel pomeriggio diverse linee, tra cui i tram 1 e 9, potrebbero essere rallentate, deviate o terminare prima del capolinea. "Daremo aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione sulla app (attivate le notifiche)", scrive l'azienda.