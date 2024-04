Lanciano sedie contro Brigata ebraica: tensione, spintoni e insulti in Duomo (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È arrivato in piazza Duomo fra fischi e contestazioni il corteo del 25 aprile in corso a Milano. Ad attendere le persone che hanno sfilato per le vie della città i militanti del presidio organizzato dai Giovani Palestinesi al quale hanno aderito anche le realtà antagoniste, sindacati di base e centri sociali.

C'è stato da parte loro un tentativo di sfondare le transenne che separano la piazza dal palco ma sono stati bloccati dalle forze di polizia. Fischi e urla 'assassini assassini" e "vergogna", hanno accolto il corteo. I pro Palestina hanno fischiato anche l'inno d'Italia e il sindaco Giuseppe Sala. Ci sono stati anche momenti di tensione con la Brigata Ebraica: sono state lanciate alcune sedie. Alcuni hanno cercato di strappare le bandiere israeliane. I City Angels hanno fermato i più agitati e protetto i manifestanti ebraici nel corteo.