43 euro per due take away: il post denuncia di Jonathan Bazzi

Due focacce al radicchio, quattro fiori di zucca, due involtini alla parmigiana. Poi due mozzarelle in carrozza e un sofficino. Totale? 43 euro. È il conto (salato) che ha dovuto pagare in una rosticceria di Porta Venezia a Milano Jonathan Bazzi, scrittore diventato famoso con il romanzo d'esordio "Febbre".

"Nuova panetteria/gastronomia a Milano, in Porta Venezia. Due piatti così, take away, 43 euro", ha scritto Bazzi su Twitter pubblicando la foto della cena. Centinaia le reazioni dei follower. C'è chi gli ha scritto "Qui a Milano è diventato tutto carissimo!" e, ancora, "Ecco perché sono fuggita da questa città". "Quindi Milano è più cara di Parigi" ha aggiunto Giuliano, mentre Clio ironicamente ha detto "Copenaghen costa meno di un weekend a Porta Venezia".

Interpellato sull'episodio Bazzi ha precisato che si trattava di una rosticceria normalissima, non un locale di lusso. Lo scrittore ha poi denunciato quello che per lui è diventato un fenomeno: "Milano è entrata in una spirale degenerativa per quanto riguarda i costi, dagli affitti ai ristoranti".