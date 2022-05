Il Superenalotto da record bacia la Lombardia, centrato un 5

Cinque numeri e migliaia e migliaia di euro. Il Superenalotto fa ricca la Lombardia, con 68.752,55 euro vinti a Brugherio, in Brianza, grazie a un 5 centrato da un fortunato vincitore.

Nell’ultimo concorso sono stati "indovinati" quattro 5 e cinque 4 Stella da 36.612,00 euro, spiega Agimeg, agenzia specializzata del settore. Le vincite col 5 sono andate proprio Brugherio presso il punto vendita Tabaccheria Vismara di via della Vittoria 71 tramite quick pick multistella, a Campi Bisenzio, Vasto e Pagani.

Il jackpot del SuperEnalotto - da 213 milioni e mezzo - continua a essere il più ricco al mondo. "Dei 124 jackpot assegnati nella storia del SuperEnalotto, ben 18 sono stati centrati in Campania. Sul secondo gradino del podio il Lazio, 16 jackpot, seguito dall’Emilia Romagna con 13 jackpot. Ci sono però ancora tre regioni - conclude Agimeg in una nota - dove la dea bendata non si è ancora fermata e precisamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Molise". In Lombardia nella storia sono stati centrati sette 6 milionari.