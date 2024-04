Le linee 90 e 91 saranno circondate da alberi e piante

L'anello filoviario delle linee Atm 90-91 sarà completato entro la fine del 2026 e i lavori di riqualificazione riguarderanno anche l'aumento di verde in città. Al progetto si affianca un intervento di rinaturalizzazione dell'area con la piantagione di 350 alberi e più di 60mila tra arbusti ed erbacee perenni. Le piante verranno collocate lungo il percorso che attraversa gli otto Municipi del Comune di Milano. Il progetto si chiama Milano Green Circle e nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione, Forestami e lo sponsor: Giorgio Armani. Piantagione e manutenzione sarà a cura di Forestami.

"Sono convinto che chi ne ha la possibilità debba agire attivamente, in ogni campo, anche perché Milano è il luogo con cui ho da sempre un rapporto speciale. Restituire alla città parte di quanto mi ha dato è per me un preciso impegno e un dovere morale", ha dichiarato Armani. Lo studio è stato curato dall'agronoma e paesaggista Laura Gatti: "Il progetto di piantagione di alberi e fasce arbustive che abbiamo studiato per il percorso della 90-91 prevede tre macro-tipologie di interventi finalizzati specificamente a massimizzare il contributo nel migliorare la qualità dell'aria attraverso la rimozione degli inquinanti atmosferici". Con questo intervento si regolerà le temperature, aumenteranno le capacità di infilatrazione delle acque piovane e chiaramente si avrà un incremento della biodiversità.

I lavori

Il completamento del percorso costerà circa 47 milioni di euro e prevede una corsia preferenziale che sarà lunga 2,7 chilometri. Sarà cofinanziato da Mit- Pon. Il lavoro favorirà la sperimentazione di veicoli con guida autonoma nel trasporto pubblico. Si potranno poi incrementare le reti delle piste ciclabili, aumentare gli spazi per pedoni e per gli alberi.

Sono previste nuove piste ciclabili per 4 chilometri, un aumento degli spazi pedonali di 11mila metri quadrati, la messa a dimora di 378 nuovi alberi (oltre a quelli del progetto Armani-Forestami), 6 piazze riqualificate. La realizzazione della prima tratta costerà 21 milioni e 400 mila euro, quella di viale Umbria 14 milioni e 800 mila euro e quella di via Pergolesi 7 milioni e 450 mila euro.