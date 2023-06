Tariffe da 4 stelle, ma erano "abusivi": maxi multe per alcuni B&b di Rho

Le tariffe erano da alberghi a quattro stelle (fino a 140 euro a notte durante le manifestazioni fieristiche). Peccato che alcuni di questi B&b erano praticamente dei fantasmi: esistevano nel mondo reale, ma erano completamente abusivi. Per questo nei giorni scorsi sono scattate multe per circa 20mila euro.

A scovarli e a elevare le sanzioni sono stati gli agenti dell'unità annonaria della polizia locale, guidati dal comandante Antonino Frisone. Le indagini erano iniziate nel 2020 mentre i vigili stavano indagando su una banda di ladre specializzate in furti di Rolex. Tutto è iniziato da una attività che non registrava i componenti della banda quando soggiornavano nelle sue camere, successivamente gli accertamenti si sono allargate. "Sono state passate al setaccio informatico più di un centinaio di pratiche presentate dai titolari di B&b, sono stati effettuati una quindicina di sopralluoghi nelle strutture, emesse sanzioni per 20mila euro euro, in un caso sono state accertate violazioni di carattere edilizio", si legge in una nota diffusa dal municipio.

Sono stati valutati affitti temporanei di locali che potrebbero essere stati utilizzati per attività di prostituzione (in questo caso si stanno effettuando ulteriori indagini). Durante gli accertamenti sono state trovate omesse comunicazioni alle autorità di pubblica Sicurezza ai fini di antiterrorismo, data proprio l'irregolarità degli affitti di breve periodo accertati in ben 5 casi di B&B completamente abusivi: i titolari non avevano comunicato qualsivoglia attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap).