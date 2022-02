Morto a Milano Carlo Alberto Carutti

Carlo Alberto Carutti, imprenditore umanista, collezionista, scrittore poeta, pittore e musicista, è morto a Milano all'età di 98 anni. Le esequie si terranno martedì 1 marzo, alle ore 11, nella chiesa milanese di San Pietro in Sala, in piazza Wagner.

Nato a Milano il 30 maggio 1923, Carutti si laurea in ingegneria alla fine del 1946 al Politecnico del capoluogo lombardo e perfeziona in quegli anni in parallelo al suo lavoro lo studio della chitarra jazz sotto la guida del maestro Luigi Zuccheri.

Successivamente completa lo studio già avanzato del violino alla scuola musicale Enrico Bossi di Como, sotto la guida del maestro Franz Terraneo; arricchisce la sua cultura sulle arti figurative quando nel 1951 si sposa con Maria Luisa Testori, diplomata in pittura, sorella dello scrittore, drammaturgo e critico d'arte Giovanni Testori, suo compagno di ginnasio e di liceo che lo coinvolge nella passione per la ricerca nel campo delle arti figurative.

Di professione imprenditore, Carlo Alberto Carutti per oltre 50 anni ha accomunato la passione per il collezionismo, sia nel campo della liuteria che nel campo della pittura (non mai disgiunto dalla ricerca) a quello della poesia, di cui è stato segreto artefice, prodotto inconsapevole della sua anima musicale.

Con Interlinea ha pubblicato i libri: "Noi. Incontri di una lunga vita salvati in poesia", con disegni inediti di Giovanni Testori e una nota di Claudio Vela (2013); "Viaggio ad Arles", con la prefazione di Fulvio Panzeri (2014); "Boom. Gli oggetti del miracolo economico tra vita, passione e lavoro", con la presentazione di Andrea Kerbaker (2016) e "L'ultimo testimone. Il violino della Shoah e la sua storia" (2020).