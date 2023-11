A Milano verranno costruite nuove case "economiche"

Nuove palazzine. Nuove case. E la metà di queste sarà data in locazione "a prezzi agevolati". È il nuovo maxicantiere che porterà case per un totale di 30mila metri quadri in via dei Rospigliosi a Milano (zona San Siro). La prima pietra del progetto Syre, finanziato da Axa Im Alts, è stata posata nella mattinata di venerdì 17 novembre alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell'assessore alla Rigenerazione urbana del comune di Milano, Giancarlo Tancredi.

Il progetto, ideato dallo Studio Marco Piva, fa parte di un più ampio processo di riqualificazione della zona di via dei Rospigliosi e prevede la realizzazione di 30mila metri quadrati di unità residenziali, di cui circa il 50% destinati a locazione a prezzi agevolati. Redbrick agirà in qualità di development manager. Il progetto mira a ottenere la classe energetica A per l’intero complesso e la certificazione Breeam "Good" per la sola porzione di edilizia convenzionata.

Attorno ai nuovi palazzi verranno piantati 100 nuovi alberi. Inoltre saranno preservati i platani storici che da diversi decenni ornano il quartiere. Secondo alcuni calcoli di Axa Im Alta l'operazione permetterà "risparmi di anidride carbonica di circa 10 tonnellate all'anno".