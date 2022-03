A2A, triplicate in un anno le rinnovabili. E potrebbe riaprire la centrale a carbone

La produzione da fonti rinnovabili nel 2021, per A2A, è quasi triplicata. Lo segnala il gruppo all'interno del bilancio separato e della relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021 approvati giovedì dal consiglio d'amministrazione. Per l'esattezza, nel 2021, A2A ha raggiunto 313 GWh di produzioni di energia da nuove fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche rispetto ai 129 GWh del 2020. L'azienda ha rafforzato gli investimenti incrementando la potenza installata da fonti rinnovabili acquisendo diciassette impianti fotovoltaici di Octopus per una capacità installata complessiva di 173 MW.

Sul fronte della sostenibilità, A2A nel 2021 ha distribuito un valore economico di 10.732 milioni di euro. Il gruppo ha distribuito ricchezza anche attraverso 2,3 miliardi di euro di ordinato, il 96% dei quali a beneficio di imprese italiane. Circa l’80% degli investimenti industriali del 2021, pari a 1.074 milioni di euro, sono allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu.

"Una volatilità senza precedenti dei prezzi dell’energia ha caratterizzato il 2021 e sta ancora destabilizzando il mercato in questi giorni", il commento dell'ad d A2A Renato Mazzoncini riferendosi all'aumento dei prezzi recente: "Il gruppo A2A si è confermato solido di fronte ai cambi di scenario, continuando a crescere in tutti gli indicatori economico finanziari", ha aggiunto.

E, vista la guerra in Ucraina, A2A non esclude di riattivare la centrale termoelettrica a carbone di Monfalcone "qualora la situazione degli approvvigionamenti diventasse critica", né di interrompere la fornitura di energia a specifici soggetti industriali, se richiesto dal gestore di rete.