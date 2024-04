Quale tratto dell'autostrada sarà chiuso per lavori

Per consentire i lavori sulla A4 Milano-Brescia nei prossimi giorni ci saranno diverse chiusure del tratto autostradale. Il cantiere consentirà l'ampliamento alla quarta corsia dinamica. A essere interessato, nello specifico, sarà il tratto Cormano-Sesto San Giovanni.

Dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 aprile il tratto in questione sarà chiuso in direzione brescia. Lo svincolo di Cormano resterà chiuso in entrambe le direzioni (Brescia e Torino). Inaccessibile anche l'area di servizio Lambro Sud tra le 20 e le 5 della stessa notte. Dopo l'uscita obbligatoria di Cormano si consiglia di immettersi sulla Sp35 Milano-Meda in direzione di quest'ultima, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord in direzione Monza seguendo le indicazioni Brescia-Venezia per poi rientrare sulla A4 da Sesto o da Monza. Per chi entra, essendo chiusa Cormano, si consiglia di utilizzare gli ingressi di Sesto o Monza per la direzione Brescia, Milano Certosa per la direzione Torino.

Dalle 21 di giovedì 4 alle 5 di venerdì 5 aprile lo stesso tratto autostradale sarà chiuso in direzione Torino. Allo stesso modo lo svincolo di Sesto sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni (Torino-Brescia). Come per la notte precedente, anche in questo caso l'area di servizio speculare Lambro Nord non sarà accessibile a partire dalle 20. Dopo l'uscita obbligatoria a Sesto si consiglia di seguire la Ss36 verso Lecco, la A52 Tangenziale Nord verso Rho e seguire le indicazioni per la A50 Tangenziale Ovest rientrando sulla A4 da Cormano. Per chi deve andare in direzione Torino si consiglia di entrare a Cormano, per Brescia l'ingresso da prendere è quello di Monza.

Non finiscono qui i lavori sulla A4. Negli stessi giorni, infatti, verranno effettuati lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 aprile sarà chiusa l'uscita di Agrate sia in entrata sia in uscita per chi arriva o è diretto a Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Cavenago. Inoltre, dalle 21 di giovedì 4 alle 5 di venerdì 5 aprile per chi proviene da Milano sarà chiuso l'allacciamento sulla A51 Tangenziale Est. Il consiglio è quello di uscire ad Agrate seguendo la Sp121 e immettersi sulla A51 allo svincolo di Carugate.