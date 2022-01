"Aaa cercasi giovani": l'appello di Avis Milano

Nuove leve per l'Avis. La sede milanese dell'Associazione volontari italiani del sangue cerca nuovi ambasciatori tra i più giovani, attraverso il nuovo bando del servizio civile universale.

L'iniziativa dà l'opportunità a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di diventare animatori di nuovi gruppi di donatori di sangue tra i coetanei nei loro luoghi di aggregazione, come scuole, università, centri sportivi, canali social, e presso la stessa sede dell'Avis di Milano.

Le attività previste

In particolare, specifica l'associazione, i giovani selezionati prenderanno parte alle seguenti attività (pandemia permettendo):

Iniziative di promozione e sensibilizzazione;

interventi di promozione nelle scuole in presenza o da remoto;

iniziative di attivazione giovanile: eventi teatrali, laboratori e altre modalità di promozione e sensibilizzazione del dono attraverso la rete di contatti Avis;

accoglienza al donatore in occasione delle visite di idoneità e della donazione;

informazione e customer care;

attività di comunicazione social.

Avis Milano si impegna a formare i prescelti con specifiche competenze che verranno trasferite collaborando attivamente con chi coordina eventi e iniziative. "Oggi, tra i problemi più preoccupanti, c’è l’aumento dell'età media dei donatori, con un calo di quelli tra 18 e 25 anni, scesi sotto i 200mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni, mentre aumentano quelli sopra questa età (dati del Centro Nazionale Sangue per l'anno 2020) - si legge in una nota dell'associazione -. L’invecchiamento della popolazione si sta riflettendo anche sui donatori e occorre invertire la tendenza per continuare a garantire le trasfusioni, che sono un 'livello essenziale di assistenza' per il Sistema Sanitario Nazionale. Quale miglior modo per attirare nuovi giovani donatori, se non attraverso l'impegno dei coetanei del servizio civile?".

Scadenze per partecipare al bando

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è il 26 gennaio alle ore 14:00. L’avvio in servizio avverrà entro il 20 giugno 2022. È previsto un compenso. Per ulteriori informazioni: avismi.it/servizio-civile.