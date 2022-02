Abbandona il suo labrador e se ne va all'estero: multato. Il cane è adottabile

Ha abbandonato per la strada il suo cane ed è scappato all'estero. Nei guai un uomo egiziano, irreperibile nel territorio nazionale, sanzionato con una multa di duemila euro. E' successo a Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord di Milano.

Tutto è iniziato in 23 gennaio, quando il cane (un 'cucciolone' di labrador) è stato trovato, in palese stato di abbandono, in piazza Trento e Trieste, nella cittadina del Milanese. Il cane è stato accompagnato al canile Fusi di Lissone, mentre il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Sesto ha avviato le indagini e, alla fine, ha rintracciato il proprietario. Questi, inizialmente, era irreperibile in Italia.

"Ringrazio la polizia locale per l'ottima operazione. Si può essere così crudeli da abbandonare un fedele amico a quattro zampe e poi scappare all'estero?", commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, diramando la notizia. Il labrador, intanto, è ancora presso il canile di Lissone ed è adottabile: "Troviamo una casa a questo cagnolone!", l'invito del sindaco. Chi è intenzionato ad avere maggiori informazioni sull'adozione può contattare il canile Fusi al numero 039.480732.