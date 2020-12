Bareggio (Milano), abbandonano rifiuti per strada: multati per 2mila euro

Duemila euro di multa per 'maxi abbandono' di rifiuti. È successo a Bareggio, estrema periferia ovest di Milano, dove nei giorni scorsi i responsabili del gesto sono stati individuati e sanzionati.

I rei avevano lasciato diversi rifiuti nelle adiacenze della Cascina Figina. Ma dopo la segnalazione dell'accaduto, gli agenti della locale hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire ai suoi autori. In totale sono state emesse quattro sanzioni da 500 euro l'una, che portano a 53 il totale dall'inizio del 2020.

“Lo ribadisco per l'ennesima volta: la nostra amministrazione non arretra di un centimetro – ha dichiarato il vicesindaco Lorenzo Paietta -. I cittadini, giustamente, chiedono un paese pulito e ordinato e noi stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili, umane e tecnologiche. Un grande ringraziamento, ancora una volta, alla nostra polizia locale che, nonostante sia occupata quotidianamente nella gestione per l'emergenza covid, sta lavorando senza sosta anche sul tema dell'abbandono rifiuti”.