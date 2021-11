L'abbazia di Morimondo è diventata di proprietà del Comune

L'abbazia di Morimondo passa al Comune: il passaggio di proprietà dal Demanio è gratuito in base ad una legge del 2010 che prevede questa possibilità se l'ente locale si è formalmente impegnato per la valorizzazione del bene. Una 'lotta' che le amministrazioni di Morimondo conducono fin dagli anni '80, con l'acquisto di una parte del complesso da una famiglia privata. L'abbazia cistercense sorse, come insediamento di monaci provenienti dalla località francese di Morimond, nel XII secolo.

Il 1798 segnò uno spartiacque: Napoleone smembrò tutto il complesso che fu venduto all'asta, eccetto la chiesa e le sue pertinenze. Dal punto di vista spirituale, il Novecento è stato il secolo di vari tentativi di rinascita, finché nel 1991 il cardinale di Milano Carlo Maria Martini affidò la cura pastorale della parrocchia alla Congregazione dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Dal punto di vista del recupero, invece, è stato importante il restauro con riapertura nel 2009, che ha fatto segnare un interesse rinnovato anche sul piano turistico.

L'impegno sul fronte della valorizzazione, in cambio del quale il Demanio ha ceduto gratuitamente la chiesa e le pertinenze, prevede un primo investimento da 300 mila euro in tre anni, con un impianto di riscaldamento per i mesi invernali e un intervento sui muri e sul tetto, intaccati dall'umidità.