Notifiche, avvisi, rinnovi dal cellulare e meno biglietti: ecco la rivoluzione digitale di Atm

Meno biglietti cartacei, meno file, meno attese. E più cellulari. Atm continua nella sua rivoluzione digitale e mercoledì ha presentato la nuova versione della proprio app. La vera grande novità, annunciata dall'azienda di Foro Bonaparte, è che da oggi i passeggeri potranno rinnovare tutti gli abbonamenti - annuali, mensili e settimanali - direttamente dal telefono pagando con carta di credito o PayPal senza più dover passare dagli Atm point o dai distributori automatici.

"L’introduzione del mobile payment anche per gli abbonamenti è un ulteriore passo verso la ridefinizione della relazione tra Atm e i passeggeri, che si fa sempre più digitale a partire dal processo di acquisto dell’abbonamento fino ad ogni rinnovo. La nuova release configura l’App come un vero e proprio touch point personalizzabile e offre al cliente anche l’opportunità di attivare dei promemoria che in anticipo lo avvisano della scadenza della tessera elettronica e degli abbonamenti acquistati", ha spiegato l'azienda che gestisce i trasporti meneghini.

Si tratta - hanno continuato - di "un passo fondamentale della digital revolution di Atm, che ha avuto necessariamente un colpo di accelerazione negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza Covid che ha cambiato tempi e modalità di viaggio imponendo nuovi strumenti digitali per offrire un servizio più semplice e sicuro, che renda sempre meno necessario recarsi agli Atm Point per determinate operazioni".

Nuova app Atm, come funziona

Dopo essersi registrati sull’App Atm Milano basterà cliccare su “Abbonamenti” per accedere alla nuova sezione. Una volta salvata la tessera elettronica i clienti potranno rinnovare il proprio titolo di viaggio, decidere la durata della validità e pagare con carta di credito o PayPal.

Completato l’acquisto, sarà necessario attivare l’abbonamento ai totem presenti in tutte le 113 stazioni della metropolitana o ai parcometri diffusi in città.

Tra le funzioni più pratiche anche quella dei promemoria. Una notifica sullo smartphone e una mail avviseranno in anticipo della scadenza: per la tessera elettronica 45 giorni prima, per l’abbonamento annuale sia 30 giorni prima sia a una settimana dalla scadenza, mentre per il mensile e il settimanale l’alert arriverà rispettivamente 6 e 4 giorni prima.