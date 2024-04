Bambini e ragazzi gratis nei musei per un anno

La Lombardia regala a bambini e ragazzi 16mila abbonamenti per i 218 musei della Regione. L’obiettivo del progetto ‘Un, due, tre…Musei!’ È avvicinare i ragazzi ai luoghi della cultura. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cariplo che ha stanziato 100mila euro, dalla Regione che ne ha messi 200mila, e in collaborazione con Abbonamento Musei e con la rete degli oratori delle Diocesi. Il progetto è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza di Francesca Caruso, assessora alla Cultura.

Gli abbonamenti donati saranno suddivisi: 8mila abbonamenti musei Junior validi 365 giorni e altri 8mila abbonamenti musei Speciali validi due mesi destinati a un genitore per ogni famiglia. In questo modo le mamme e i papà hanno la possibilità per un periodo limitato di accompagnare i figli gratuitamente e una volta scaduto l’abbonamento potrà essere rinnovato a prezzo agevolato. Gli altri membri del nucleo famigliare avranno a loro volta uno sconto per l’acquisto della tessera.

Come spiegato in sede di presentazione, l’iniziativa coinvolge i bambini tra i 6 e i 13 anni. "Grazie a questa iniziativa potenziamo l'offerta culturale lombarda dando l'opportunità a bambini e famiglie di ogni fascia sociale, anche quelle più fragili, di entrare in contatto con i musei regionali e di fruire dei servizi culturali - afferma Caruso -: ringrazio tutti i soggetti coinvolti e in particolare gli oratori che rappresentano un punto di riferimento fondamentale e imprescindibile per la società lombarda".