Abbonamenti gratis al bike sharing e donazioni ai rifugiati ucraini

Cento abbonamenti gratis e aiuti economici per i rifugiati ucraini. È quanto metterà a disposizione la società di bike sharing RideMovi rispondendo all'appello di solidarietà lanciato dal Comune di Milano.

L'obiettivo dell'azienda, che donerà l'incasso del weekend del 5 e 6 marzo in favore dei profughi, è fornire supporto alle famiglie dei cittadini milanesi di origine ucraina e tutti i rifugiati che potranno arrivare in città.

"Ci ha positivamente colpito l’iniziativa di Ridemovi - ha commentato l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - che ha pensato di offrire il suo aiuto ai profughi ucraini. Milano, i suoi cittadini e il suo tessuto produttivo hanno sempre dato prova di generosità e spirito di accoglienza verso chi si trova maggiormente in difficoltà. Ben vengano aziende che decidano di mettere a disposizione il loro servizio e parte degli incassi a chi ne ha bisogno".

“Siamo estremamente felici nel sostenere con la nostra donazione l'assistenza ai profughi della guerra in corso in Ucraina in un momento così difficile che richiede grande responsabilità da parte di tutti noi - le parole di Alessandro Felici, Ceo di Ridemovi -. Offrire una parte dei nostri incassi e spostamenti gratuiti sia ai volontari che stanno lavorando con sforzi ammirevoli per fronteggiare questa emergenza umanitaria che agli stessi cittadini ucraini è la nostra massima priorità. Se necessario, saremo lieti di estendere l’utilizzo gratuito delle nostre biciclette ad un numero maggiore di rifugiati con ulteriori donazioni dei nostri abbonamenti”. Per aderire all’iniziativa Ridemovi sarà sufficiente scaricare l'app e utilizzare qualsiasi mezzo nei giorni 5-6 marzo 2022. Gli abbonamenti gratuiti verranno distribuiti dalle associazioni incaricate.