Abbonamenti per i mezzi a prezzi scontati, chi ne ha diritto

Dal Pirellone 14 milioni e 200mila euro per promuovere, con ariffe agevolate, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale tra i cittadini diversamente abili e gli over 65 a basso reddito. Lo stanziamento è stato approvato nei giorni scorsi con una delibera di giunta.

La promozione riguarda l'abbonamento annuale “Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata”, Ivol, valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d’Iseo.

“La misura tutela le fasce più fragili della popolazione, consentendo loro di utilizzare i mezzi pubblici su tutto il territorio regionale a costi davvero ridotti - commenta l’assessore ai Trasporti Maria Terzi che ha proposto il provvedimento -. Si tratta di un sostegno molto concreto, il nostro impegno nei confronti di chi ha più bisogno non verrà mai meno. Nel 2021, come media giornaliera, hanno beneficiato di questa agevolazione 58.125 cittadini lombardi”.

Il prvvedimento prevede che i cittadini invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi sottoscrivendo un abbonamento annuo al prezzo di 10 euro, mentre per gli ultra 65enni con Isee fino a 12.500 euro il costo dell’Ivol agevolata è di 80 euro. Le persone con un'invalidità dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l'anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro. "A questo si aggiungono gli oltre 6 milioni già stanziati per consentire agli appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo", aggiunge l'assessore Terzi.

Le agevolazioni vengono suddivise in tre fasce. Nella prima fascia che prevede un abbonamento annuale di 10 euro rientrano: gli invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria; quelli per causa di servizio dalla prima alla quinta categoria; i deportati nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla prima alla categoria, oppure deportati nei campi di sterminio nazisti con invalidità civile non inferiore al 67%; gli invalidi a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa; le persone prive di vista per cecità totale o parziale; gli ipovedenti gravi con grado di invalidità civile derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi; le persone sorde; gli invalidi civili al 100%; i minori invalidi; le persone invalide del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica non inferiore al 60% o riduzione dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore all’80%; le vittime del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%; il cittadino riconosciuto profugo da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno.

Nella seconda fascia che prevede abbonamenti annuali a 80 euro rientrano: gli invalidi di guerra dalla sesta all'ottava categoria, con Isee fino a 16.500 euro; gli invalidi per causa di servizio dalla sesta all'ottava categoria, con Isee fino a 16.500 euro; gli invalidi per causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa, con Isee fino a 16.500 euro; gli invalidi civili dal 67% al 99%, con Isee fino a 16.500 euro; gli invalidi del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica dal 50% al 59% o riduzione dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa dal 67% al 79% con Isee fino a 16.500 euro; over 65 con Isee fino a 12.500 euro. Nella terza fascia che prevede abbonamenti annuali a 699 euro rientrano gli over 65 senza limiti di reddito.