Da oggi gli abbonamenti Trenord sono validi anche sui mezzi Atm

Niente treni, ma metro e filobus. Da oggi, lunedì 1 agosto, gli abbonamenti "solo treno" di Trenord saranno validi anche per viaggiare a bordo dei mezzi Atm. Lo ha ufficializzato la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, ancora alle prese con il "caso passante". Da giorni ormai la circolazione nel Passante è infatti bloccata a causa di insoliti problemi alle ruote di alcuni treni, che sarebbero da attribuire - secondo Trenord - a un tratto di rotaie tra Dateo e Porta Vittoria. La procura di Milano ha intanto disposto il sequestro sia delle rotaie - su cui invece, secondo Rfi, non ci sarebbero anomalie - sia delle ruote di alcuni convogli.

Così per far fronte ai disagi - con oltre 300 corse cancellate al giorno -, Trenord ha fatto sapere che "i clienti in possesso di un abbonamento settimanale, mensile, annuale 'solo trenoì in corso di validità per tratte che comprendono il Passante di Milano potranno viaggiare senza ulteriori costi su servizi Atm disponibili in corrispondenza di 11 stazioni di interscambio: Milano Bovisa, Milano Affori, Milano Cadorna, Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria, Milano Rogoredo, Milano Lambrate".

"All’accesso nelle stazioni delle linee metropolitane o sui mezzi di superficie, i viaggiatori dovranno mostrare al personale di controlleria il proprio titolo di viaggio Trenord. In caso di abbonamenti su tessera elettronica, come previsto dalle condizioni di trasporto, i clienti dovranno esibire anche scontrino o ricevuta di pagamento", si legge in una nota della società di piazzale Cadorna.



Queste le stazioni e le linee Atm su cui possono viaggiare gratis gli abbonati Trenord:

Milano Bovisa – filovia L92

Milano Affori – M3

Milano Cadorna – M1 e M2

Milano Lancetti – filovia L92

Milano Porta Garibaldi – M2, per M5 transitare da tornelli M2;

Milano Repubblica – M3;

Milano Porta Venezia – M1

Milano Dateo – filovia L92

Milano Porta Vittoria – filovia L90/91 e L93

Milano Rogoredo – M3

Milano Lambrate – M2 e filovia L93