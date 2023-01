Come rimettersi in forma dopo le feste: Gold's Gym arriva a Milano

Dopo le feste natalizie sono numerose le persone che desiderano rimettersi in forma, ritrovando l'equilibrio perfetto per affrontare al meglio le giornate lavorative.

Gold’s Gym, il tuo partner del benessere

Da quando la prima Gold’s Gym è stata fondata più di mezzo secolo fa a Venice Beach, California – USA, la piccola palestra sulla spiaggia è diventata un marchio globale con quasi 700 sedi, che si è espanso in sei continenti con tre milioni di abbonati negli ultimi 50 anni. Star come Arnold Schwarzenegger, THE ROCK o Keanu Reeves qui sono di casa.

Ora Gold’s Gym è finalmente arrivata anche in Italia, precisamente a Milano. Scopri subito l'abbonamento annuale perfetto per le tue esigenze.

Condizioni

I voucher possono essere acquistati solo in caso di nuova affiliazione, cioè da utenti che non sono attualmente soci di Gold's Gym (RSG Group Italia).

Quota di Iscrizione del valore di 50€ inclusa.

Offerta di allenamento completa valida nel solo centro Gold’s Gym di Milano, Via Privata Benadir 5.

Validità

Il Voucher deve essere convertito in abbonamento entro 6 mesi dall'acquisto.

L'offerta è valida esclusivamente per:

- Chi ha già compiuto 15 anni.

- Nuovi abbonati che non abbiano un abbonamento Gold’s Gym attivo.

Informazioni importanti

Al momento dell'acquisto inserire nei dati di spedizione quelli dell'utente che effettivamente usufruirà dell'offerta.

Non sarà possibile cedere il voucher a terzi (o a persone non indicata nel voucher).

In caso di ex abbonati RSG Group Italia, l’iscrizione sarà garantita solo a coloro che, in passato, abbiano regolarmente versato le proprie quote di abbonamento.

La durata dell'abbonamento è di 12 mesi.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta (clicca qui per sapere come pagare in 3 rate)

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il voucher alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento e inizia ad allenarti.

Si consiglia di presentare il voucher in formato cartaceo.