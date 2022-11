Arrivano 14 milioni di euro per l'abbonamento a treni e bus di disabili e anziani

La Regione Lombardia ha stanziato 14 milioni di euro per consentire ai cittadini diversamente abili o di età superiore ai 65 anni a basso reddito di usufruire di una tariffa agevolata per utilizzare tutti i servizi del trasporto pubblico regionale. Si tratta di un abbonamento annuale, valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d’Iseo. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

“Mettiamo in campo risorse – ha evidenziato l’assessore Terzi – per tutelare le fasce più fragili della popolazione, consentendo loro di utilizzare i mezzi pubblici su tutto il territorio regionale a costi davvero ridotti. Si tratta di una modalità di sostegno molto concreta che rinnoviamo con convinzione ogni anno. Nel 2022, come media giornaliera, hanno beneficiato di questa agevolazione 57.000 cittadini lombardi”.

“Gli invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi con 10 euro l’anno, mentre per gli ultra 65enni con Isee fino a 12.500 euro il costo dell’Ivol agevolata è di 80 euro – ha proseguito Terzi –. Gli invalidi con percentuale di invalidità dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l’anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro”.