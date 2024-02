L'abbonamento di Trenord sbarca sul telefono (e non sarà necessaria la tessera)

Per prendere il treno non servirà più l’abbonamento cartaceo. Trenord lancia Phone Pass, una nuova funzione presente sull’app che rende l’abbonamento del tutto digitale e senza bisogno di attivazione in stazione.

Phone Pass si trova sull’app Trenord presente sia su Apple Store, sia su Google Play. Per ottenere la nuova opzione è necessario effettuare l’ultimo aggiornamento e attivare la funzione apposita. In questo modo, al momento dell'acquisto dell’abbonamento sarà possibile scegliere l’opzione Phone Pass perché il titolo di viaggio passi automaticamente sul proprio smartphone.

La nuova funzione per viaggiare ‘più leggeri’ è disponibile per gli abbonamenti che includono solo il treno e per i clienti maggiorenni. L’obiettivo di Trenord eliminare quanto più possibile la carta, sviluppando una biglietteria digitale.