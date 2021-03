In giro per Milano i poster pro Ru486 con il volto sorridente di una donna che ha abortito

Il volto sereno di una donna, con un sorriso quasi accennato. E l'appello per preservare quella che viene definita una "conquista da difendere". A Milano nelle scorse ore sono apparsi dei manifesti a favore della Ru486, la pillola abortiva che - da agosto scorso, per scelta del ministero della salute - può essere utilizzata per interrompere la gravidanza fino alla nona settimana senza necessità di ricovero.

La firma sui poster è della Uaar, l'unione degli atei e degli agnostici razionalisti, che hanno voluto così lanciare la loro campagna pro aborto farmacologico. Nonostante il via libera alla pillola Ru486, "per le donne che vogliono autodeterminarsi e decidere di interrompere una gravidanza indesiderata i problemi non sono affatto finiti", sottolineato dall'associazione, facendo riferimento ad altri manifesti, quelli apparsi a dicembre scorso sempre a Milano - poi rimossi - che paragonavano il farmaco al "veleno".

"Per questa ragione l'Uaar ha deciso di lanciare la nuova campagna - rimarcano - a favore dell'autodeterminazione, della scienza e della salute". Non solo. "Altro obiettivo è rimuovere lo stigma sull'aborto volontario quale scelta che sarebbe sempre e per tutte sofferta, e passibile di riprovazione sociale. Una parte della società ancora intrisa di clericalismo e paternalismo guarda alle donne come esseri fragili incapaci di scelte autonome e razionali. Vogliamo ribadire - proseguono - che ogni donna ha diritto di scegliere se abortire o meno, di decidere del proprio corpo e della propria vita e lo Stato ha il dovere di garantire alle donne il diritto di autodeterminarsi e il dovere di mettere a loro disposizione le migliori soluzioni che la scienza prevede".

"L'aborto è una procedura medica che nulla a che vedere con le posizioni etiche del politico o del sacerdote di turno", ribadiscono da Uaar, stigmatizzando le azioni degli obiettori di coscienza. E proprio per questo - e non è un caso - sui poster fa bella mostra di sé la foto di Alice Merlo, una giovane donna che ha avuto il coraggio di raccontare sui social la propria esperienza con la piccola Ru486 e che ha accettato di diventare testimonial della campagna.

"Le sue parole campeggiano sul manifesto dell'Uaar: «Ho scelto di interrompere volontariamente una gravidanza con la terapia farmacologica. L’ho potuto fare in tutta sicurezza. La Ru486 evita il ricovero ospedaliero e l’intervento chirurgico: una scoperta scientifica meravigliosa per la salute delle donne» - fanno sapere dall'associazione -. Nel suo racconto in un post su Facebook Alice denunciava inoltre come i «maggiori problemi legati all'interruzione volontaria di gravidanza sono le dinamiche colpevolizzanti, la riprovazione sociale per aver fatto quella scelta, l'imposizione del senso di colpa e del dolore». Dichiarazioni di libertà e di impegno che hanno spinto l'Uaar - concludono - a chiederle di esserne il volto di questa campagna".