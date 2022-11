Da domani a Milano si possono accendere i termosifoni, ma non per tutti

Via alla stagione termica. Da domani, giovedì 3 novembre, a Milano sarà possibile accendere i termosifoni. Quest'anno il via libera ai riscaldamenti è stato posticipato rispetto alla data abituale del 15 ottobre con due ordinanze del sindaco, che già a inizio mese scorso aveva rinviato al 29 ottobre prima di arrivare alla decisione definitiva del 3 novembre.

"Il persistere del fenomeno dell’alta pressione con costanti temperature sopra la media stagionale, insieme alla necessità di ridurre i consumi energetici, ha spinto il comune di Milano a posticipare ulteriormente l’accensione degli impianti di riscaldamento. È stata pubblicata questa mattina l’ordinanza sindacale per la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento, posticipandone l’accensione al 3 novembre. La data di spegnimento degli impianti viene confermata al 7 aprile 2023", avevano fatto sapere da palazzo Marino il 26 ottobre.

Queste le regole: "Riduzione di un grado, 17° C e + 2° C di tolleranza per gli edifici che ospitano attività industriali e artigianali; 19° C e +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e riduzione delle ore di accensione, per un massimo di 13 ore giornaliere".

Ma non tutti da domani potranno accendere i termosifoni. Nel weekend il sindaco Beppe Sala ha infatti invitato "tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l'inquinamento" e ha annunciato che negli uffici comunali "la riaccensione avverrà solo da lunedì 7".