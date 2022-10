Accensione termosifoni, a Milano si posticipa ancora: la nuova data

A Milano la data di accensione dei riscaldamenti viene nuovamente rimandata. I termosifoni si accenderanno a partire dal 3 novembre e non più dal 29 ottobre. Il tempo è infatti clemente. Lo ha anticipato il sindaco Beppe Sala, martedì mattina, a margine degli stati generali delle biblioteche.

L'ordinanza dovrebbe essere firmata nel pomeriggio. "Sto facendo fare delle verifiche", ha detto Sala, "visto che il tempo è ancora buono, con il duplice obiettivo di risparmiare e di non inquinare, per arrivare al 2 novembre compreso per l'accensione dei riscaldamenti. Stanno completando le verifiche e se, come penso, sarà tutto ok oggi firmerò l'ordinanza".

In precedenza, l'ex ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani aveva firmato il decreto con i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici. Per Milano, la data era stata spostata dal 15 al 22 ottobre. Ma il 18 ottobre, viste le (insolite) alte temperature, il sindaco Sala aveva firmato un'ordinanza per rinviare l'accensione del riscaldamento al 29 ottobre. Ora il nuovo rinvio.