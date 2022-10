I termosifoni a Milano si potranno accendere dal 3 novembre

Slitta al 3 novembre l'accensione dei riscaldamenti a Milano. Come annunciato martedì dal sindaco Beppe Sala, è stata firmata (e pubblicata mercoledì mattina) l'ordinanza sindacale con cui, per ridurre i consumi energetici e sfruttando le temperature ben al di sopra della media stagionale, nella città di Milano si posticipa l'accensione degli impianti termici di riscaldamento al 3 novembre. La data di spegnimento è confermata per il 7 aprile 2023.

Rimane in vigore la serie di regole già indicate nel piano nazionale di contenimento di consumo del gas, che prevede la riduzione di un grado delle temperature: 17 gradi con 2 gradi di tolleranza per le attività industriali e artigianali, 19 gradi sempre con 2 gradi di tolleranza per gli altri edifici, nonché la riduzione delle ore di accensione (massimo 13 al giorno).

Il posticipo al 3 novembre non riguarda ospedali, cliniche, case di cura e ricovero, strutture protette per i tossicodipendenti e altri soggetti affidati ai servizi sociali, piscine, saune, asili nido e scuole materne. Sono esonerati anche gli impianti termici che utilizzano pannelli radianti (ma l'esonero vale solo per la riduzione di ore giornaliere di accensione) e, naturalmente, gli impianti non alimentati a gas.