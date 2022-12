Più di 5mila persone in Duomo per l'accensione dell'albero di Natale

Una piazza Duomo gremita e allegra per il countdown prima di accendere l'albero di Natale in piazza Duomo. Succede intorno alle 17 di martedì 6 dicembre con l'evento intolato "We wish you to be yourself" ("Ti auguriamo di essere te stesso").

Sul palco, da cui si è fatto il conto alla rovescia per l'accensione delle luci, il sindaco Beppe Sala, l'assessora allo Sport, turismo e politiche giovanili Martina Riva e Cristina Fogazzi, aka Estetista cinica, l'imprenditrice di Veralab che ha sponsorizzato l'albero natalizio, scherzosamente ribattezzato 'Pina'. Numerosi gli ospiti dell'iniziativa. A calcare il palco subito dopo l'accensione delle luci, è stato il coro del musical Sister Act, che ha intonato diversi allegri canti. Subito dopo la performance corale, si è esibita La rappresentante di lista.

"Pina - si legge sul sito di Veralab - è un bellissimo abete cresciuto in Trentino-Alto Adige che, per cause ambientali, non era più stabile e doveva essere abbattuto. Abbiamo scelto di dargli una seconda vita, nel rispetto dell'ecosistema, portandolo a Milano ad illuminare queste festività. Pina è abbracciata da centinaia di led a basso consumo, e ai suoi piedi troverai un piccolo villaggio magico, tutto illuminato. La spesa sostenuta per l'energia impiegata verrà devoluta alla Casa d'accoglienza Enzo Jannacci, per consentire a chiunque si trovi in difficoltà di avere un luogo in cui dormire e ricevere un pasto ogni giorno".