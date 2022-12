Più di 5mila persone in Duomo per l'accensione dell'albero di Natale

Una piazza Duomo gremita e allegra per il countdown prima dell'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo. È successo intorno alle 17 di martedì 6 dicembre con l'evento intolato "We wish you to be yourself" ("Ti auguriamo di essere te stesso").

Sul palco, da cui si è fatto il conto alla rovescia per l'accensione delle luci, il sindaco Beppe Sala, l'assessora allo Sport, turismo e politiche giovanili Martina Riva e Cristina Fogazzi, aka Estetista cinica, l'imprenditrice di Veralab che ha sponsorizzato l'albero natalizio, scherzosamente ribattezzato 'Pina'. Numerosi gli ospiti dell'iniziativa, presentata dalla conduttrice radiofonica Annie Mazzola. A calcare il palco subito dopo l'accensione delle luci, è stato il coro del musical Sister Act, che ha intonato diversi allegri canti. Subito dopo la performance corale, si è esibita La rappresentante di lista. E ancora, in seguito ai due live, è partito il dj set di La Stryxia, che ha fatto ballare piazza Duomo al ritmo di pezzi storici.

"Pina - si legge sul sito di Veralab - è un bellissimo abete cresciuto in Trentino-Alto Adige che, per cause ambientali, non era più stabile e doveva essere abbattuto. Abbiamo scelto di dargli una seconda vita, nel rispetto dell'ecosistema, portandolo a Milano ad illuminare queste festività. Pina è abbracciata da centinaia di led a basso consumo, e ai suoi piedi troverai un piccolo villaggio magico, tutto illuminato. La spesa sostenuta per l'energia impiegata verrà devoluta alla Casa d'accoglienza Enzo Jannacci, per consentire a chiunque si trovi in difficoltà di avere un luogo in cui dormire e ricevere un pasto ogni giorno".

L'albero è stato decorato con 700 palle natalizie fuxia e argento e reso brillante da 40mila luci led bianche. La grande scritta luminosa che campeggia sull'abete "We wish you to be yourself", come spiegano gli organizzatori, è un invito ad abbandonare etichette e pregiudizi sentendosi finalmente liberi di esprimere la propria identità, in tutte le sue declinazioni e sfumature.

Gli altri alberi di Milano

Con l’accensione dell’abete di piazza Duomo, precisa Palazzo Marino, ha preso ufficialmente il via il 'Natale degli alberi': entro mercoledì 7 dicembre saranno illuminati tutti i 18 alberi, tra abeti e installazioni, che, anche quest’anno, danno forma e colore al concept, nato da un’idea di Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al Comune.



I 18 progetti del 'Natale degli alberi' si trovano in: piazza Duomo (Veralab), piazza della Scala (Dior), piazza San Carlo (Wopta), piazza Diaz, via Muratori/ang. via Vasari, piazzale Cadorna, piazzale Carlo Archinto, via Tolstoj/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Console Flaminio e Arco della Pace (Dils), piazza Cordusio (Chanel), Largo La Foppa (Acqua di Parma), Corso Garibaldi (A2A), piazza XXV Aprile (Subaru), piazza XXIV Maggio (Plenitude + Be Charge), piazza Duca d’Aosta (Calabria straordinaria) e piazza Tre Torri (City Life Shopping District con Disney per Make-A-Wish).