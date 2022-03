I profughi ucraini nei centri per la formazione lombardi

Regione Lombardia si sta adoperando per accogliere, assistere e sostenere i profughi provenienti dall'Ucraina, con un'azione coordinata dalla Protezione civile e dalla Prefettura e con il coinvolgimento di tutti gli enti del Servizio Sanitario Regionale. Intanto, come fa sapere l'assessore regionale al Lavoro, Melania Rizzoli, il Pirellone ha già incassato una piena disponibilità dai Centri di formazione professionali.

A Sondalo, per esempio, in provincia di Sondrio, sono ospitati al momento 48 profughi. Altri 43 sono ora a Casargo, nel lecchese; 40 a Vertemate, nel comasco e 56 tra Botticino e Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Circa 190 rifugiati accolti dai centro di formazione professionale. Come spiegano dalla Regione, l'assistenza sanitaria sarà garantita gratuitamente a tutti i profughi ucraini che abbiano necessità per patologie acute o croniche.

Entro 48 ore dall'ingresso in Italia, ricordano dal Pirellone, è necessario effettuare un tampone nasofaringeo. Per i minori, le donne in stato di gravidanza, e tutti coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen, sarà possibile ottenere l'iscrizione al Servizio Sanitario regionale, con il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria, con la quale sarà possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del territorio, anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici.

Gli altri profughi ucraini riceveranno il codice Stp (Straniero temporaneamente presente, ndr), necessario per poter ottenere prestazioni sanitarie e prescrizioni anche di farmaci a carico del sistema regionale. In caso di sintomi covid, inoltre, i profughi ucraini potranno effettuare gratuitamente un tampone in tutti centri adibiti del territorio.