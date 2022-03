3.200 profughi ucraini già registrati in consolato a Milano

Sono circa 3.200 le persone ucraine che hanno segnalato il loro arrivo in consolato a Milano e nella città metropolitana in queste prime settimane dallo scoppio della guerra. Lo ha riferito Lamberto Bertolé, assessore alle politiche sociali del comune di Milano, avvertendo però che si tratta di numeri approssimativi rispetto ai reali arrivi. La maggior parte di queste persone ha trovato accoglienza presso parenti e amici oppure tramite le reti di cittadini che si sono messi a disposizione. In 350, invece, sono stati accolti nei luoghi istituzionali dedicati all'accoglienza.

A Milano, 73 posti sono ricavati in un padiglione appena risistemato del dormitorio di viale Ortles (casa Jannacci), e attualmente gli ucraini ospitati sono 64 di cui 26 minori. In 36 sono già transitate in viale Ortles per poi trovare una sistemazione diversa. In viale Puglie sono stati ricavati altri 40 posti e, tramite il terzo settore, si arriverà a 200 posti in tutto, secondo la disponibilità fornita dal comune alla prefettura. Progetto Arca, per esempio, si è resa disponibilie a gestire un centro di via Stella, aperto da lunedì 21 marzo, che accoglierà fino a 50 persone.

Il centralino telefonico 020202

"Oltre all'accoglienza c'è anche il tema sanitario, dato che le persone che arrivano devono fare un tampone e occorre conoscere le loro condizioni vaccinali complessive, non solo quelle legate al covid", ha aggiunto Bertolé. E giovedì 17 marzo è stato inaugurato un punto d'informazione e orientamento presso il sottopasso Mortirolo in Stazione Centrale. Il centralino comunale (020202, con tasto 0 per l'Ucraina) ha ricevuto dal 7 marzo 599 richieste di aiuto, di cui il 23 per cento risolte a livello informativo, mentre altre sono state processate operativamente. Il 21 per cento, fanno sapere da Palazzo Marino, ha riguardato "situazioni molto problematiche relative alla prima accoglienza" di persone che non avevano alcuna disponibilità di alloggio, nemmeno per pochi giorni. Il 41 per cento delle richieste ha riguardato invece persone accolte presso conoscenti o familiari. Nel 24 per cento delle richieste si registra la presenza di disabili o anziani, il 29 per cento di chi chiama è mamma con bambini.

I bambini a scuola

Altro capitolo, l'inserimento dei bambini nelle scuole. Ne ha parlato l'assessora all'educazione Anna Scavuzzo, secondo cui il primo scoglio da superare è la lingua. "Pochissimi bambini sono anglofoni, pochi altri sanno qualche parola in italiano, la stragrande maggioranza parla solo la propria lingua", ha detto la vice sindaca: "Devono anche affrontare un trauma dovuto alla situazione da cui stanno scappando. Abbiamo concordato con l’ufficio scolastico territoriale una piattaforma di raccolta dati a cui abbiamo accesso anche noi, in modo tale da poter segnalare i minori che chiedono un supporto tramite le famiglie". Il comune lavora poi con Ats sul fronte delle vaccinazioni, non solo covid.