Famiglie ucraine nella villa confiscata ai Papalia

Alcuni profughi ucraini saranno accolti nella porzione di villa di via Nearco a Buccinasco. La decisione, frutto di un accordo tra il Comune (e quelli limitrofi) e la prefettura, chiude una vicenda che rischiava di creare uno stop alla gestione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. La vicenda è nota, ed è passata per le vie giudiziarie. E riguarda i coniugi Rocco Papalia e Adriana Feletti. Che vivono nella parte di villa non confiscata.

In precedenza, la parte confiscata era stata adibita a centro accoglienza per minori. Il problema risiedeva nel cortile interno della villa, che non era presente nell'atto di confisca, ma era stato chiuso da un cancelletto che ne impediva la fruizione a Papalia e Feletti. Quest'ultima ha preso le vie legali e, di recente, i giudici le hanno dato ragione: il cancelletto era da abbattere. La reazione del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, al secondo mandato dal 2022, era stata furibonda. Pur accettando la sentenza, aveva detto che il Comune si sarebbe chiamato fuori dalla gestione della porzione confiscata e l'avrebbe restituita allo stato italiano.

Ne è nata una difficile mediazione, che ha coinvolto anche altri Comuni della zona e soprattutto la Diaconia Valdese, la quale ha presentato un progetto di accoglienza per famiglie ucraine accettato dal comprensorio dei municipi corsichesi, che collaborano con il 'piano di zona' per le politiche sociali: Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. La prefettura effettuerà una continua e costante vigilanza su come andrà il progetto.