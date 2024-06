Accoltellò poliziotto, Hamis è accusato pure di attentato ai trasporti

Accusato anche di "attentato alla sicurezza dei trasporti". È quanto ha deciso la Procura di Milano contro Hamis Hasan, il 37enne marocchino irregolare che la sera dell'8 maggio, alla stazione di Lambrate, ha ferito gravemente a coltellate il viceispettore della polizia Christian Di Martino, che si è salvato dopo un lungo e delicato intervento.

Hamis, davanti al gip Lidia Castellucci dopo l'arresto, aveva detto di non aver visto che erano poliziotti. "Mi hanno puntato una luce contro" "Non volevo fargli male". Ha raccontato anche nell'interrogatorio che assumeva il Rivotril, ossia delle benzodiazepine, dal 2003. Il marocchino aveva tentato di giustificare sé stesso dicendosi dispiaciuto per quello che era successo e spiegando i suoi gesti come una reazione alla situazione di continuo disagio e tensione in cui si trova. Vive per strada e per questo portava il coltello, per difendersi.

Hamis, difeso dal legale Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, andrà dunque verso il processo con le accuse, come si legge nell'avviso di conclusione delle indagini, di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni nei confronti di altri due agenti, porto del coltello (lungo 30 centimetri con lama di 20) e false attestazioni sull'identità, perché in occasione dei vari controlli delle forze dell'ordine in questi anni si è presentato con almeno 22 alias diversi.

Nell'atto, poi, figura ora anche la contestazione di lesioni ai danni di una donna che quella sera venne colpita alla testa da "sassi" presi "dalla massicciata ferroviaria" e che il 37enne lanciò dall'alto su una via adiacente alla stazione. E anche quella di "attentato alla sicurezza dei trasporti", perché scagliò quelle pietre anche contro "treni in movimento". Infine, è imputato pure per danneggiamento di un treno regionale che venne colpito.