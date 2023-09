I figli di Silvio Berlusconi hanno accettato (ufficialmente) l'eredità

C'è l'accordo per l'eredità di Silvio Berlusconi. I cinque figli del Cavaliere accettano pienamente il testamento attraverso il quale il fondatore di Mediaset ha assegnato ai figli Marina e Pier Silvio la maggioranza e il conseguente controllo dell'impero mediatico. La sigla del documento è arrivata nel pomeriggio di lunedì 11 settembre a villa San Martino (Arcore).

A riprova del forte legame tra i fratelli l'accettazione sarà completa. Tradotto? Senza beneficio di inventario da parte di alcuno, opzione che avrebbe allungato (di molto) i tempi dell'esecutività del testamento.

La maggior parte del patrimonio di Berlusconi si trova all'interno di Fininvest, società con con 2,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa delle partecipate, che diventano quasi quattro miliardi considerando anche le quote detenute da Mfe-Mediaset in altri gruppi (cioè Ei Towers e Prosieben). Imponente anche il patrimonio immobiliare, stimato in circa 700 milioni di euro, e concentrato nella holding Dolcedrago. Infine, ci sono le opere d'arte acquistate da Berlusconi, specialmente negli ultimi anni, e gli yacht.

Il documento - composto da tre scritti diversi - assegna di fatto ai figli di primo letto, Marina e Pier Silvio, il 53% del patrimonio, con il conseguente controllo attraverso Fininvest sulle quote delle società. Barbara, Eleonora e Luigi, invece, avranno una disponibilità personale molto importante. Non solo, Marta Fascina riceverà 100 milioni di euro, stessa cifra per il fratello del cavaliere, Paolo. A Marcello Dell'Utri, invece, andranno 30 milioni. Nessun lascito, infine, per le due ex mogli, entrambe divorziate.