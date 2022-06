Achille Lauro (con Spiderman) visita i bambini ricoverati in ospedale

Una visita a sorpresa nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di San Donato, quella effettuata dall'artista Achille Lauro, per l'occasione accompagnato da Spiderman. Il supereroe ha offerto a tutto il personale e ai bambini ricoverati in reparto una merenda Cuore di Frutta, a base di freschi frullati di frutta biologici, grazie all'iniziativa di Gds Foundation.

Non è la prima volta che Spiderman visita ospedali: sotto la maschera c'è il 28enne savonese Mattia Villardita, che ha definito queste visite la sua missione di vita. "Sono nato con una malattia congenita che, a lungo, mi ha costretto in ospedale", il suo racconto: "Quando ero ricoverato, avevo solo un grande desiderio: volevo che Spiderman, il mio supereroe preferito, venisse a trovarmi. Ma non è mai accaduto". Ragion per cui ha deciso di diventare Spiderman lui stesso, per andare negli ospedali pediatrici a rallegrare le giornate dei piccoli degenti.

"Ogni volta che faccio visita ai bimbi ricoverati al Policlinico San Donato, il mio cuore si riempie di gioia nel vedere i loro sorrisi e la loro felicità. È importante stare vicino a questi piccoli eroi, anche con semplici gesti come questi che, per loro, sono sempre delle grandi sorprese e hanno un grande significato", ha dichiarato Achille Lauro.