Aci e Regione chiedono il rinvio dell'Area B. Il comune tace

Un incontro tra palazzo Marino, regione Lombardia e Aci. L'obiettivo? Rimandare i nuovi divieti per Area B che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre. È quanto chiedono l'automobile club di Milano e Palazzo Lombardia.

L'appello è stato rilanciato su Facebook dal governatore lombardo Attilio Fontana: "Ho ricevuto una lettera del presidente dell’Aci di Milano con la richiesta, rivolta a me e al sindaco di Milano, di sederci intorno a un tavolo e condividere azioni urgenti sul tema dell’Area B - ha scritto Fontana -. Individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento che, per decisione dell’Amministrazione Comunale di Milano, entrerà in vigore da primo ottobre, è una scelta di buon senso per non danneggiare migliaia di cittadini e imprese in questa fase economicamente complicata. Io e la Regione ci siamo".

Per il momento dal comune non è arrivata nessuna replica, solo silenzio. Palazzo Marino non sembra essere intenzionato a fare marcia indietro, anzi.

Chi non potrà più entrare e le deroghe

Il divieto, si legge sul portale dedicato del comune, riguarda le seguenti categorie di veicoli:

trasporto persone: Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel, anche in presenza di Fap installato sul veicolo;

trasporto cose e autobus: Euro 4 diesel senza Fap oppure con Fap se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o con FAP installato dopo il 31/12/2018.

Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. "L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento", si legge sul sito dedicato di palazzo Marino. A controllare i confini di Area B sono 186 varchi d’accesso, tutti telecamere che rilevano le targhe in entrata.

Il comune, comunque, ha previsto delle deroghe. Dal 1° ottobre, infatti, chi ha un'auto "fuori legge" può comunque entrare in Area B per un massimo di 50 volte in un anno. Per sfruttare il bonus non è necessario presentare nessuna richiesta, ma palazzo Marino ha consigliato a tutti gli automobilisti di registrarsi sul portale dedicato, così da poter tenere sotto controllo gli accessi. Dal secondo anno, quindi da ottobre 2023, gli ingressi gratuiti diventeranno invece 25 all'anno per i residenti a Milano e 5 per chi vive fuori città, ma si otterranno soltanto con la registrazione.